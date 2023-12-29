РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Львові. Є поранені — ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Львові. Є поранені — ОВА

Максим Козицький / Львівська ОВА
Ракети

За попередньою інформацією, російські війська під час ракетного удару 29 грудня влучили у житловий будинок у Львові.

Ракетний удар по Львову 29 грудня

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетного удару є постраждалі.

Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірна причина - через падіння уламків ракети.

На місце прямують всі профільні служби.

Ракетна атака по Україні: що відомо

У Києві зранку пролунала низка вибухів. У КМДА повідомили про роботу ППО. У Святошинському та Подільському районах попередньо падіння уламків, повідомили в КМВА. Постраждало 5 людей.

Війська РФ 10 разів вдарили по Харківщині. Мер Харкова повідомив про 12 влучань по місту. Є проблеми з електропостачанням, пошкоджена лікарня, загинув чоловік. Ще 8 людей отримали поранення.

В Одесі уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку. Постраждалих немає.

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