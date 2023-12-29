РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Львові. Є поранені — ОВА

За попередньою інформацією, російські війська під час ракетного удару 29 грудня влучили у житловий будинок у Львові.
Ракетний удар по Львову 29 грудня
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що внаслідок ракетного удару є постраждалі.
Також в одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірна причина - через падіння уламків ракети.
На місце прямують всі профільні служби.
Ракетна атака по Україні: що відомо
У Києві зранку пролунала низка вибухів. У КМДА повідомили про роботу ППО. У Святошинському та Подільському районах попередньо падіння уламків, повідомили в КМВА. Постраждало 5 людей.
Війська РФ 10 разів вдарили по Харківщині. Мер Харкова повідомив про 12 влучань по місту. Є проблеми з електропостачанням, пошкоджена лікарня, загинув чоловік. Ще 8 людей отримали поранення.
В Одесі уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку. Постраждалих немає.
Вночі Львівщину атакували понад 10 «Шахедів». Зафіксовано загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.
Армія РФ також вдарила по Конотопу на Сумщині, повідомили в ОВА. Пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО, троє людей поранені.
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