РФ ударила ракетами по жилому дому во Львове. Есть раненые — ОВА

По предварительной информации, российские войска во время ракетного удара 29 декабря попали в жилой дом во Львове.

Ракетный удар по Львову 29 декабря

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в результате ракетного удара пострадали.

Также в одном из лицеев города начался пожар. Вероятная причина – из-за падения обломков ракеты.

На место следуют все профильные службы.

Ракетная атака по Украине: что известно

В Киеве утром прогремел ряд взрывов. В КГГА сообщили о работе ПВО. В Святошинском и Подольском районах предварительно падение обломков, сообщили в КГВА. Пострадали 5 человек.

Войска РФ 10 раз ударили по Харьковщине. Мэр Харькова сообщил о 12 попаданиях по городу. Есть проблемы с электроснабжением, повреждена больница, погиб мужчина. Еще 8 человек получили ранения.

В Одессе обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка. Пострадавших нет.

Ночью Львовщину атаковали более 10 «Шахедов». Зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

Армия РФ также ударила по Конотопу в Сумской области, сообщили в ОВА. Поврежден многоквартирный дом и СТО, три человека ранены.