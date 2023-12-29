Ракетная атака на Киев. В четырех районах упали обломки, есть раненые

29 декабря российские войска нанесли ракетную атаку по Украине. В результате падения обломков в Киеве горит склад в Подольском районе. Повреждение зафиксировано и в других районах.
Последствия ракетной атаки по Киеву
КГВА сообщает, что в Подольском районе горит склад на площади ориентировочно 3000 м2. Много раненых, количество уточняется. Производится поиск пострадавших.
В Святошинском районе зафиксировано возгорание жилого необитаемого многоэтажного дома.
В Шевченковском районе предварительно есть повреждения жилого дома. Возгорание на территории гаражей ликвидировано.
Также зафиксирован пожар на территории складских помещений и нежилой застройке. Предварительно, 6 пострадавших.
По данным мэра Виталия Кличко, около трех человек находится под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения. Трех человек достали. Поисково-спасательная операция продолжается.
В Дарницком районе на территории частного сектора зафиксированы повреждения дома. Без воспламенения. Информация о пострадавших выясняется.
Всего в Киеве госпитализировали 7 пострадавших в результате ракетной атаки.
Ракетная атака по Украине: что известно
Войска РФ 10 раз ударили по Харьковщине. Мэр Харькова сообщил о 12 попаданиях по городу. Есть проблемы с электроснабжением, повреждена больница, погиб мужчина. Еще 8 человек получили ранения.
В Одессе обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка. Пострадавших нет.
Ночью Львовщину атаковали более 10 «Шахедов». Зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.
В результате ракетной атаки во Львове один человек погиб, трое ранены.
Армия РФ также ударила по Конотопу в Сумской области, сообщили в ОВА. Поврежден многоквартирный дом и СТО, три человека ранены.
В Днепре из-за ракетного удара поврежден роддом, в частности в здании медучреждения выбиты окна. Также начался пожар в ТЦ.
По данным мэра Бориса Филатова, есть погибшие и пострадавшие.
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