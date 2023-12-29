Летіло майже все. РФ запускала ракети з 18 бомбардувальників — Ігнат
Категорія
Україна
Дата публікації

Летіло майже все. РФ запускала ракети з 18 бомбардувальників — Ігнат

Дніпро
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

29 грудня під час ракетної атаки російські війська запустили по Україні всі види ракет і дронів, крім «Калібрів».

РФ запускала ракети з 18 літаків

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ворог використав «Кинджали», балістичні та крилаті ракети, С-300, БПЛА, Х-22 або Х-32.

Ракети Х-101/Х-505 запускали близько 18 стратегічних бомбардувальників.

Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили, – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону.

Ракетна атака 29 грудня: що відомо

У Києві щонайменше 17 поранених. Падіння ракетних уламків зафіксовано у 4 районах.

У Запоріжжі 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

В Одесі внаслідок влучання у будівлю школи є 15 поранених, серед них дві дитини віком шість і вісім років. Дві людини загинули.

У Дніпрі ракета пошкодила пологовий будинок. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття. Загалом у місті 4 загиблих.

У Харкові загинула одна людина, 9 поранених. Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Є руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У Львові внаслідок влучання в житловий будинок загинула людина, поранено 8 людей.

На Сумщині поранені 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вдарила ракетами по житловому будинку у Львові. Є поранені — ОВА
Максим Козицький / Львівська ОВА
Ракети
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетна атака на Київ. У чотирьох районах впали уламки, є поранені
КМВА
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві від вибуху пошкоджена станція метро "Лукʼянівська", потяги їдуть без зупинки
Віталій Кличко
Метро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм