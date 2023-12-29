Летіло майже все. РФ запускала ракети з 18 бомбардувальників — Ігнат

29 грудня під час ракетної атаки російські війська запустили по Україні всі види ракет і дронів, крім «Калібрів».

РФ запускала ракети з 18 літаків

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що ворог використав «Кинджали», балістичні та крилаті ракети, С-300, БПЛА, Х-22 або Х-32.

Ракети Х-101/Х-505 запускали близько 18 стратегічних бомбардувальників.

Стільки цілей одночасно на нашому моніторі, ми ще не бачили, – зазначив Ігнат в ефірі телемарафону. Поширити

Ракетна атака 29 грудня: що відомо

У Києві щонайменше 17 поранених. Падіння ракетних уламків зафіксовано у 4 районах.

У Запоріжжі 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

В Одесі внаслідок влучання у будівлю школи є 15 поранених, серед них дві дитини віком шість і вісім років. Дві людини загинули.

У Дніпрі ракета пошкодила пологовий будинок. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття. Загалом у місті 4 загиблих.

У Харкові загинула одна людина, 9 поранених. Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Є руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

У Львові внаслідок влучання в житловий будинок загинула людина, поранено 8 людей.

На Сумщині поранені 65-річний та 39-річний цивільні чоловіки.