У Києві від вибуху пошкоджена станція метро "Лукʼянівська", потяги їдуть без зупинки

Будівля столичної станції метро "Лук’янівська" зазнала пошкоджень у результаті вибуху, потяги проїжджають станцію без зупинки.

Від вибуху пошкоджена станція метро

Як повідомив мер Києва, під час масованої атаки на Київ вранці 29 грудня вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська".

Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки, - написав він. Поширити

Що відомо про атаку РФ по Києву

Вранці 29 грудня у Києві та по всій Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетну атаку. В столиці працює ППО.

У Києві зафіксоване падіння уламків в двох районах, за попередньою інформацією, є загорання житлової багатоповерхівки та поранені.

За даними Київської міської військової адміністрації, у Шевченківському районі попередньо є пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів.

У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, один потерпілий.

У Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється.

Також у Подільському районі є руйнування на території нежитлової забудови. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння, розповіли у КМВА.