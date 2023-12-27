У Києві частково перекриють рух між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" через просідання тунелів
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві частково перекриють рух між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" через просідання тунелів

Метро
Джерело:  Економічна правда

На ділянці Київського метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі. Там проведуть плановий ремонт та організують човниковий рух.

Стан тунелів між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка"

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю “Економічній правді” сказав, що там відбудуться планові роботи.

Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем, – повідомив Поворозник.

За словами керівництва КП "Київський метрополітен", рух поїздів перекривати повністю не будуть. На ділянці, найімовірніше, організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю, - сказав Поворозник.

Така схема руху передбачатиме довші інтервали прибуття потягів. Водночас "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Початок робіт планують на літо 2024 року.

Закриття станцій метро у Києві

8 грудня КМДА оголосила про зупинку руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро.

Причиною стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю.

Ремонт станцій триватиме 6 місяців. Наразі поїзди синьою гілкою курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

13 грудня поліція провела обшуки у будівлях "Київського метрополітену", "Метробуду", а також структурних підрозділах міської державної адміністрації у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство планує перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації відрізку метро.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві підтопило частину тунелю метро. Поліція розпочала розслідування
Київська міська прокуратура
Метро
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У мережі поширили фото просідання ґрунту біля метро "Деміївська". У КМДА відреагували
КМДА
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар
Метро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм