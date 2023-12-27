У Києві частково перекриють рух між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" через просідання тунелів

На ділянці Київського метрополітену між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка" просідають тунелі. Там проведуть плановий ремонт та організують човниковий рух.

Стан тунелів між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка"

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю “Економічній правді” сказав, що там відбудуться планові роботи.

Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем, – повідомив Поворозник. Поширити

За словами керівництва КП "Київський метрополітен", рух поїздів перекривати повністю не будуть. На ділянці, найімовірніше, організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю, - сказав Поворозник. Поширити

Така схема руху передбачатиме довші інтервали прибуття потягів. Водночас "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Початок робіт планують на літо 2024 року.

Закриття станцій метро у Києві

8 грудня КМДА оголосила про зупинку руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро.

Причиною стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю.

Ремонт станцій триватиме 6 місяців. Наразі поїзди синьою гілкою курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

13 грудня поліція провела обшуки у будівлях "Київського метрополітену", "Метробуду", а також структурних підрозділах міської державної адміністрації у рамках кримінального провадження за кваліфікацією «Службова недбалість» (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство планує перевірити наявність прорахунків на етапах проєктування, будівництва та експлуатації відрізку метро.