У Києві підтопило частину тунелю метро. Поліція розпочала розслідування
Категорія
Події
Дата публікації

У Києві підтопило частину тунелю метро. Поліція розпочала розслідування

Київська міська прокуратура
Метро

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом службової недбалості у зв'язку з розгерметизацією тунелю на станції метро “Деміївська” у Києві. 

Поліція буде розслідувати причини розгерметизації тунелю на станції метро Деміївська

У зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Слідчі та прокурори дослідять обставини, які призвели до вказаних наслідків.

Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб КП «Київський метрополітен» і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» в поймі річки Либідь.

Розгерметизація тунелю на станції метро Деміївська

8 грудня влада Києва оголосила про зупинення руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро.

За попередніми даними, це зробили у зв’язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на вказаній ділянці метрополітену.

Орієнтовно, ремонт триватиме 6 місяців. Наразі поїзди синьою гілкою курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська» (вона буде кінцевою).

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