Як проходитиме новорічна ніч у Києві — пояснення КМДА
Категорія
Україна
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Як проходитиме новорічна ніч у Києві — пояснення КМДА

КМДА
Новорічна ніч у Києві

У центрі Києва планують встановити новорічну ялинку, а у КМДА обіцяють цілу низку цікавих заходів від столичних закладів культури. 

Що відомо про новорічну ніч у Києві

За словами заступниці керівника КМДА Ганни Старостенко, у нинішньому році у столиці не планується масштабних новорічних заходів, однак будуть проведені культурні заходи, присвячені Різдву.

За її словами, ялинку встановлять на Софійські площі і поряд облаштують фотозони.

При цьому не планується проведення новорічних ярмарок та облаштування атракціонів.

Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено. Проте ми не дамо росії вкрасти у наших дітей ні Різдво, ні Новий рік, - наголосила Старостенко.

Вона зазначила, столичні заклади культури підготують новорічні вистави, а музеях буде організовано проведення майстер-класів зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів.

На додачу у бібліотеках будуть святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей.

Що відомо про головну новорічну ялинку країни

Наприкінці листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у центрі Києва традиційно буде ялинка. Її встановлять та прикрасять коштом меценатів.

Старостенко уточнила, що столична ялинка буде прикрашена іграшками та енергозберігаючими гірляндами.

Біля головної ялинки працюватиме фотозона, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених іграшками.

Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку ЗСУ.

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Категорія
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Новорічна ялинка у Києві. Коли та де її встановлять
Віталій Кличко
Ялинка в Києві

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