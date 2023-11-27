Новорічна ялинка у Києві. Коли та де її встановлять

Головну ялинку України за традицією встановлять у Києві на Софійській площі. Відкриття відбудеться 6 грудня, на День святого Миколая.

Що відомо про головну ялинку України

Рішення про встановлення ялинки ухвалила Рада оборони столиці. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не буде.

Монтажні роботи розпочнуться 3 грудня. Відкриття ялинки заплановано 6 грудня. Стоятиме вона до 10 січня 2024 року.

Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР». Поширити

Кличко додав, якщо райдержадміністрації міста плануватимуть святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття.

Святкування Різдва у 2023 році

Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар.

Таким чином на грудень припадає низка свят: День святого Миколая та День Збройних сил України — 6 грудня, День Сухопутних військ — 12 грудня, Різдво Христове — 25 грудня, Меланка, Щедрий вечір — 31 грудня.