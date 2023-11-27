Новогодняя елка в Киеве. Когда и где ее установят

Главную елку Украины по традиции установят в Киеве на Софийской площади. Открытие состоится 6 декабря, в День святого Николая.

Что известно о главной елке Украины

Решение об установке елки принял Совет обороны столицы. Массовых мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади не будет.

Монтажные работы начнутся 3 декабря. Открытие елки запланировано 6 декабря. Она будет стоять до 10 января 2024 года.

Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии. Ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР». Поделиться

Кличко добавил, что если райгосадминистрации города будут планировать праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие.

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Напомним, что 1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь.

Таким образом, на декабрь приходится ряд праздников: День святого Николая и День Вооруженных сил Украины — 6 декабря, День Сухопутных войск — 12 декабря, Рождество Христово — 25 декабря, Меланка, Щедрый вечер — 31 декабря.