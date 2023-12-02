Как пройдет новогодняя ночь в Киеве — объяснение КГГА

В центре Киева планируют установить новогоднюю елку, а в КГГА обещают целый ряд интересных мероприятий от столичных заведений культуры.

Что известно о новогодней ночи в Киеве

По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, в нынешнем году в столице не планируется масштабных новогодних мероприятий, однако будут проведены культурные мероприятия, посвященные Рождеству.

По ее словам, елку установят на Софийские площади и рядом обустроят фотозоны.

При этом не планируется проведение новогодних ярмарок и обустройство аттракционов.

Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в том числе размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год, – подчеркнула Старостенко. Поделиться

Она отметила, столичные заведения культуры подготовят новогодние представления, а в музеях будет организовано проведение мастер-классов по созданию рождественской атрибутики и дедуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много разных художественных и благотворительных проектов.

Вдобавок в библиотеках будут праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей.

Что известно о главной новогодней елке страны

В конце ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре Киева традиционно будет елка. Ее установят и украсят на средства меценатов.

Старостенко уточнила, что столичная елка будет украшена игрушками и энергосберегающими гирляндами.

У главной елки будет работать фотозона, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.

Каждый желающий сможет взять игрушку себе в память, но перед этим внести благотворительный вклад в поддержку ВСУ.