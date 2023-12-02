Как пройдет новогодняя ночь в Киеве — объяснение КГГА

В центре Киева планируют установить новогоднюю елку, а в КГГА обещают целый ряд интересных мероприятий от столичных заведений культуры.
Что известно о новогодней ночи в Киеве
По словам замглавы КГГА Анны Старостенко, в нынешнем году в столице не планируется масштабных новогодних мероприятий, однако будут проведены культурные мероприятия, посвященные Рождеству.
По ее словам, елку установят на Софийские площади и рядом обустроят фотозоны.
При этом не планируется проведение новогодних ярмарок и обустройство аттракционов.
Она отметила, столичные заведения культуры подготовят новогодние представления, а в музеях будет организовано проведение мастер-классов по созданию рождественской атрибутики и дедуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много разных художественных и благотворительных проектов.
Вдобавок в библиотеках будут праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей.
Что известно о главной новогодней елке страны
В конце ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре Киева традиционно будет елка. Ее установят и украсят на средства меценатов.
Старостенко уточнила, что столичная елка будет украшена игрушками и энергосберегающими гирляндами.
У главной елки будет работать фотозона, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.
Каждый желающий сможет взять игрушку себе в память, но перед этим внести благотворительный вклад в поддержку ВСУ.
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