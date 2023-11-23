Київському заказнику "Протасів Яр" присвоїли імʼя загиблого активіста Романа Ратушного

Протасовому Яру присвоїли імʼя Романа Ратушного

За рішення проголосувало 76 депутатів, проти голосів не було.

Ініціатива «Захистимо Протасів Яр» подякувала Київській міській владі за це рішення.

Будемо боротись далі за те, щоб Протасів Яр ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа. Нагадуємо, поки що цьому стоять на заваді спори про статус Протасовому Яру як заказника. Найближчим часом будемо інформувати вас про новини у цих справах. Поширити

Хто такий Роман Ратушний

У 2019 році Роман Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», яка бореться проти забудови Протасового Яру у Києві.

У 2020 році Протасовому Яру повернули статус зеленої зони, а забудову визнали неправомірною.

Після початку повномасштабної війни Роман Ратушний приєднався до війська, служив розвідником у 93-й бригаді "Холодний Яр".

9 червня 2022 року Ратушний загинув на Харківщині. Він брав участь у боях під Києвом, на Сумщині та під Ізюмом.

У вересня 2022 року Київрада підтримала перейменування вулиці Волгоградської у Солом'янському районі на вулицю імені Романа Ратушного.