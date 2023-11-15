Дерусифікація в дії. Пам'ятник Пушкіну демонтували на Шулявці у Києві — фото, відео

15 листопада у Києві демонтували монумент Олександру Пушкіну. Цей пам'ятник російському поету було встановлено біля входу до однойменного парку на Берестейській площі.

Мінус один Пушкін

У Києві 15 листопада провели роботи з демонтажу пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. Монумент перед цим було виключено із Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомляє депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець і надає відповідне відео.

Також у Мережі кияни діляться світлинами з місця події.

Рішення про видалення монумента з цього переліку було ухвалено Кабінетом міністрі України 10 листопада. Сьогодні розпочався сам демонтаж на Берестейському проспекті у столиці.

Авторами монумента були скульптор Олександр Ковальов та архітектор Василь Гнєздилов.

Пам'ятники Пушкіну – одні з російських ідеологічних маркерів, а тому "пушкінопад" в Україні є досить поширеним явищем.

Які ще пам'ятники у Києві виключили з реєстру

Окрім пам'ятника Пушкіну рішенням уряду 10 листопада також виключили з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'яток:

пам'ятник Щорсу на бульварі Т. Шевченка;

могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;

монітор "Залізняків" на вул. Електриків;

пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

У Мінкульті уточнили, що це також торкнулося пам'ятників Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна – визволителям" в Ужгороді та меморіального комплексу "Борцям революції" в Луганську.

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".