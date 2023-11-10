На смітник історії. У Києві нарешті демонтують пам'ятники Щорсу та Пушкіну

Кабмін підтримав рішення щодо вилучення з Державного реєстру та демонтажу пам’ятників Пушкіну, Щорсу, Ватутіну.

З вулиць Києва зникнуть Пушкін та Щорс

Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке дозволяє вилучити з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення та демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу й іншим російським і радянським діячам.

Про це 10 листопада повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Триває звільнення українських міст та української культури від комуністичної, радянської та російсько-імперської нечисті. Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики — демонтувати та перемістити пам'ятники, – зауважив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв. Поширити

У відомстві ще у вересні 2023 року заявляли, що ініціюють таке звернення до уряду.

У Мінкульті додали, що з реєстру вже прибрали:

пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті;

пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка;

могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;

монітор "Железняков" по вул. Електриків;

пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" в сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

А також пам'ятники Пушкіну, Суворову та Ушакову в Житомирі, Харкові, Одесі, Ізмаїлі та Херсоні.

Така постанова Кабміну ухвалена на вимогу законів "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" й "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Декомунізація та дерусифікація пам'ятників у Києві

У столиці 26 квітня 2022 року демонтували радянський монумент під Аркою дружби народів, саму арку перейменували. Тепер вона офіційно називається Арка Свободи українського народу.

Навесні 2022 року депутати Київради ухвалили рішення про усунення об'єктів, пов'язаних з культурою та історією Росії та СРСР, з публічного простору Києва. Серед них пам'ятник Ватутіну, три пам'ятники Пушкіну, георгіївська стрічка на станції метро "Героїв Дніпра".

Тогоріч у жовтні біля Національного транспортного університету в Києві активісти демонтували пам'ятник символу "руського міра" поету Олександру Пушкіну.

8 лютого у Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову. 9 лютого демонтували пам'ятник генералу Миколі Ватутіну.

У травні 2023 року Мінкульт змінив охоронний статус двох радянських пам'ятників у Києві — учасникам Січневого повстання у Маріїнському парку та обеліск на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня Площа Перемоги).

1 серпня у Києві з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб колишнього СРСР. Демонтаж та встановлення тризуба завершили до Дня Незалежності України.

Улітку 2023-го Київська міська рада підтримала петицію щодо демонтажу скульптури Пушкіна на Шулявці.

На пам'ятник російського поета Пушкіна у парку ім. Багряного в Києві повісили яскраву демаскувальну сітку, щоб прискорити процес дерусифікації.