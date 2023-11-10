На свалку истории. В Киеве наконец-то демонтируют памятники Щорсу и Пушкину

Кабмин поддержал решение об изъятии из Государственного реестра и демонтаже памятников Пушкину, Щорсу, Ватутину.

С улиц Киева исчезнут Пушкин и Щорс

Кабинет Министров поддержал решение, позволяющее изъять из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национальное значение и демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Идет освобождение украинских городов и украинской культуры от коммунистической, советской и российско-имперской нечисти. Местные власти должны окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики — демонтировать и переместить памятники, – отметил в.и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Поделиться

В ведомстве еще в сентябре 2023 г. заявляли, что инициируют такое обращение к правительству.

В Минкульте добавили, что из реестра уже убрали:

памятник Пушкину на Берестейском проспекте;

памятник Щорсу на бульваре Шевченко;

могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;

монитор "Железняков" на ул. Электриков;

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

А также памятники Пушкину, Суворову и Ушакову в Житомире, Харькове, Одессе, Измаиле и Херсоне.

Такое постановление Кабмина принято по требованию законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" и "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Декоммунизация и дерусификация памятников в Киеве

В столице 26 апреля 2022 демонтировали советский монумент под Аркой дружбы народов, саму арку переименовали. Теперь она официально называется Аркой Свободы украинского народа.

Весной 2022 депутаты Киевсовета приняли решение об устранении объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства Киева. Среди них памятник Ватутину, три памятника Пушкину, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".

В октябре возле Национального транспортного университета в Киеве активисты демонтировали памятник символу "русского мира" поэту Александру Пушкину.

8 февраля в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Валерию Чкалову. 9 февраля демонтировали памятник генералу Николаю Ватутину.

В мае 2023 года Минкульт изменил охранный статус двух советских памятников в Киеве — участникам Январского восстания в Мариинском парке и обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая Площадь Победы).

1 августа в Киеве с монумента "Батькивщина-Мать" сняли герб бывшего СССР. Демонтаж и установку трезубца завершили ко Дню Независимости Украины.

Летом 2023-го Киевский городской совет поддержал петицию по демонтажу скульптуры Пушкина на Шулявке.

На памятник русскому поэту Пушкину в парке им. Багряного в Киеве повесили яркую демассирующую сетку, чтобы ускорить процесс дерусификации.