В Одесі через російську атаку пошкоджено пам'ятку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

В Одесі через російську атаку пошкоджено пам'ятку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — фото

Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

Одеський національний художній музей постраждав внаслідок російської атаки ввечері 5 листопада. Він належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

В Одесі постраждав художній музей

Російська армія вночі вдарила по Одесі імовірно, «Оніксом» та «Іскандером-М», повідомили у Силах оборони півдня.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок та Одеський художній музей.

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми «привітали» нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.

Повідомляється, що у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.

Музей повідомив, що наразі він зачинений. Там перенесли всі події та скасували Free Entrance Day.

Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає необхідності, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим.

ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
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У музеї повідомляють, що пошкоджень зазнали низка виставок:

  • Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;

  • Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;

  • роботи Олександра Грехова;

  • Стаса Жалобнюка «Black Sea»;

  • Володимира Семківа «Радість»;

  • Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;

  • Kinder Album «Великі луги, рясні трави»;

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