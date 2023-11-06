В Одесі через російську атаку пошкоджено пам'ятку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — фото

Одеський національний художній музей постраждав внаслідок російської атаки ввечері 5 листопада. Він належить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
В Одесі постраждав художній музей
Російська армія вночі вдарила по Одесі імовірно, «Оніксом» та «Іскандером-М», повідомили у Силах оборони півдня.
Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхівок та Одеський художній музей.
Начальник ОВА Олег Кіпер повідомляє, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.
Повідомляється, що у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло.
Музей повідомив, що наразі він зачинений. Там перенесли всі події та скасували Free Entrance Day.
У музеї повідомляють, що пошкоджень зазнали низка виставок:
Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;
Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;
роботи Олександра Грехова;
Стаса Жалобнюка «Black Sea»;
Володимира Семківа «Радість»;
Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;
Kinder Album «Великі луги, рясні трави»;
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