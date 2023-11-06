В Одессе из-за российской атаки поврежден памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — фото

Одесский национальный художественный музей пострадал в результате российской атаки вечером 5 ноября. Он принадлежит Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В Одессе пострадал художественный музей

Российская армия ночью ударила по Одессе предположительно "Ониксом" и "Искандером-М", сообщили в Силах обороны юга.

Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и Одесский художественный музей.

Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества «поздравили» наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом. Поделиться

Сообщается, что в здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.

Музей сообщил, что в настоящее время он закрыт. Там перенесли все события и отменили Free Entrance Day.

Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества, и завтра приходить в музей нет необходимости, ведь идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым. Поделиться

ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей ONFAM / Одеський національний художній музей 1 из 9

В музее сообщают, что повреждения получили ряд выставок: