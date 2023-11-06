В Одессе из-за российской атаки поврежден памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — фото

Одесский национальный художественный музей пострадал в результате российской атаки вечером 5 ноября. Он принадлежит Всемирному наследию ЮНЕСКО.
В Одессе пострадал художественный музей
Российская армия ночью ударила по Одессе предположительно "Ониксом" и "Искандером-М", сообщили в Силах обороны юга.
Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и Одесский художественный музей.
Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.
Сообщается, что в здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.
Музей сообщил, что в настоящее время он закрыт. Там перенесли все события и отменили Free Entrance Day.
В музее сообщают, что повреждения получили ряд выставок:
Маргит и Романа Сельских «Солнце заката / Sol occidens» из коллекции Эдуарда Дымшица;
Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами»;
работы Александра Грехова;
Стаса Желобнюка "Black Sea";
Владимира Семкива «Радость»;
Альбины Ялозы «Алтарь небесного войска»;
Kinder Album «Большие луга, обильные травы»;
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-