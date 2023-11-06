В Одессе из-за российской атаки поврежден памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — фото
Категория
Украина
Дата публикации

В Одессе из-за российской атаки поврежден памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — фото

Олег Кипер / Одесская ОВА
Одесса
Читати українською

Одесский национальный художественный музей пострадал в результате российской атаки вечером 5 ноября. Он принадлежит Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В Одессе пострадал художественный музей

Российская армия ночью ударила по Одессе предположительно "Ониксом" и "Искандером-М", сообщили в Силах обороны юга.

Взрывной волной повреждены несколько многоэтажек и Одесский художественный музей.

Начальник ОВА Олег Кипер сообщает, что 6 ноября Одесскому национальному художественному музею исполняется 124 года.

Именно в ночь на 6 ноября российские ничтожества «поздравили» наш архитектурный памятник ракетой, попавшей рядом.

Сообщается, что в здании повреждены стены, выбиты некоторые стекла и стекла.

Музей сообщил, что в настоящее время он закрыт. Там перенесли все события и отменили Free Entrance Day.

Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества, и завтра приходить в музей нет необходимости, ведь идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым.

ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
ONFAM / Одеський національний художній музей
1  из  9

В музее сообщают, что повреждения получили ряд выставок:

  • Маргит и Романа Сельских «Солнце заката / Sol occidens» из коллекции Эдуарда Дымшица;

  • Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами»;

  • работы Александра Грехова;

  • Стаса Желобнюка "Black Sea";

  • Владимира Семкива «Радость»;

  • Альбины Ялозы «Алтарь небесного войска»;

  • Kinder Album «Большие луга, обильные травы»;

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Одессе раздались взрывы во время воздушной тревоги
Воздушные Силы ВСУ
Последствия ракетной атаки армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Стало известно о последствиях ракетной атаки армии РФ по Одессе.
Ракетная атака армии РФ по Одессе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО уничтожили 15 "шахедов" и ракету Х-59
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.