Дерусификация в действии. Памятник Пушкину демонтировали на Шулявке в Киеве — фото, видео

15 ноября в Киеве был демонтирован монумент Александру Пушкину. Этот памятник русскому поэту был установлен у входа в одноименный парк на Берестейской площади.

Минус один Пушкин

В Киеве 15 ноября провели работы по демонтажу памятника российскому поэту Александру Пушкину. Монумент перед этим был исключен из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Об этом сообщает депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец, предоставляя соответствующее видео.

Также в Сети киевляне делятся фотографиями с места события.

Решение об удалении монумента из этого перечня было принято Кабинетом Министра Украины 10 ноября. Сегодня начался демонтаж на Берестейском проспекте в столице.

Авторами монумента были скульптор Александр Ковалев и архитектор Василий Гнездилов.

Памятники Пушкину – одни из российских идеологических маркеров, а потому "пушкинопад" в Украине есть достаточно распространенным явлением.

Какие еще памятники в Киеве исключили из реестра

Кроме памятника Пушкину, решением правительства 10 ноября также исключили из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников:

памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко;

могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке;

монитор "Железняков" на ул. Электриков;

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской.

В Минкульте уточнили, что это также коснулось памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина – освободителям" в Ужгороде и мемориального комплекса "Борцам революции" .

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие русской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".