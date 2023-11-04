У Києві демонтують радянську зірку з обеліска на Галицькій площі — відео

У Києві у межах декомунізації продовжують знімати радянські символи з обеліска на честь міста-героя Києва. Зранку 4 листопада на Галицькій площі почали демонтаж золотої зірки, розміщеної вгорі на монументі.

Геть від радянщини!

У Києві на Галицькій площі 4 листопада розпочався демонтаж радянської зірки з обеліска. Для виконання робіт перекрито частину дороги.

Про це повідомляє Суспільне.

У Києві у межах декомунізації продовжують знімати радянські символи з обеліска на честь міста-героя Києва, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги). Сьогодні зранку почали демонтаж золотої зірки, розміщеної вгорі на монументі.

Як відомо, Галицька площа в 1952-2023 роках мала назву Площа Перемоги.

1982 року посеред неї було встановлено обеліск на честь міста-героя Києва. Його урочисто відкрили в межах святкування "1500-ліття Києва".

Сама Галицька площа сформувалася як базарна на західній околиці Києва в середині 19-го століття. З появою залізничного вокзалу там почалася жвава торгівля. 1869 року площа отримала назву Галицька, оскільки звідси починався шлях до Галичини.

1926 року її перейменували на площу Повстання 1905 року (на честь Шулявської республіки), а 1944 року повернули попередню назву. Неофіційно ж її називали Єврейський базар або Євбаз.

1952 року Галицька площа отримала назву площа Перемоги на честь перемоги у німецько-радянській війні.

Раніше у вересні працівники Департаменту територіального контролю КМДА прибрали з бічних панелей пам'ятника радянські зірки та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис "1941" на "1939" рік, коли почалася Друга світова війна.

Декомунізація та дерусифікація пам'ятників у Києві

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