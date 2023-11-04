В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска на Галицкой площади — видео

В Киеве в рамках декоммунизации продолжают снимать советские символы с обелиска в честь города-героя Киева. Утром 4 ноября на Галицкой площади начался демонтаж золотой звезды, расположенной вверху на монументе.

Прочь от советчины!

В Киеве на Галицкой площади 4 ноября начался демонтаж советской звезды с обелиска. Для выполнения работ перекрыта часть дороги.

Об этом сообщает Суспільне.

В Киеве в рамках декоммунизации продолжают снимать советские символы с обелиска в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая площадь Победы). Сегодня с утра начали демонтаж золотой звезды, расположенной вверху на монументе.

Как известно, Галицкая площадь в 1952-2023 годах называлась Площадью Победы.

В 1982 году посреди нее был установлен обелиск в честь города-героя Киева. Его торжественно открыли в рамках празднования "1500-летия Киева".

Самая Галицкая площадь сформировалась как базарная на западной окраине Киева в середине 19-го века. С появлением ж/д вокзала там началась оживленная торговля. 1869 площадь получила название Галицкая, поскольку отсюда начинался путь в Галицию.

В 1926 году ее переименовали в площадь Восстания 1905 года (в честь Шулявской республики), а в 1944 году вернули прежнее название. Неофициально ее называли Еврейский базар или Евбаз.

1952 Галицкая площадь получила название площадь Победы в честь победы в немецко-советской войне.

Ранее в сентябре работники Департамента территориального контроля КГГА убрали из боковых панелей памятника советские звезды и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись "1941" на "1939" год, когда началась Вторая мировая война.

Декоммунизация и дерусификация памятников в Киеве

В столице 26 апреля 2022 года демонтировали советский монумент под Аркой дружбы народов, саму арку переименовали. Теперь она официально называется Аркой Свободы украинского народа.

Весной 2022 года депутаты Киевсовета приняли решение об устранении объектов, связанных с культурой и историей России и СССР, из публичного пространства Киева. Среди них памятник Ватутину, три памятника Пушкину, георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра".

В октябре возле Национального транспортного университета в Киеве активисты демонтировали памятник символу "русского мира" поэту Александру Пушкину.

8 февраля в Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Валерию Чкалову. 9 февраля был демонтирован памятник генералу Николаю Ватутину.

В мае 2023 года Минкульт изменил охранный статус двух советских памятников в Киеве — участникам Январского восстания в Мариинском парке и обелиск в честь города-героя Киева на Галицкой площади (бывшая Площадь Победы).

1 августа в Киеве с монумента "Батькивщина-Мать" сняли герб бывшего СССР. Демонтаж и установку трезубца завершили ко Дню Независимости Украины.

Летом 2023-го Киевский городской совет поддержал петицию по демонтажу скульптуры Пушкина на Шулявке.

На памятник русскому поэту Пушкину в парке им. Багряного в Киеве повесили яркую демаскирующую сетку, чтобы ускорить процесс дерусификации.