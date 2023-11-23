Киевскому заказнику "Протасов Яр" присвоили имя погибшего активиста Романа Ратушного

Киевский городской совет проголосовал за присвоение заказнику "Протасов Яр" имени общественного активиста и военного Романа Ратушного.

Протасовому Яру присвоили имя Романа Ратушного

За решение проголосовало 76 депутатов, против голосов не было.

Инициатива «Защитим Протасов Яр» поблагодарила Киевские городские власти за это решение.

Будем бороться дальше, чтобы Протасов Яр еще долго напоминал следующим поколениям киевлян о Романе. Напоминаем, пока этому мешают споры о статусе Протасовом Яру как заказника. В ближайшее время будем информировать вас о новостях по этим делам. Поделиться

Кто такой Роман Ратушный

В 2019 году Роман Ратушный возглавил инициативу «Защитим Протасов Яр», которая борется против застройки Протасового Яра в Киеве.

В 2020 году Протасовому Яру вернули статус зеленой зоны, а застройку сочли неправомерной.

После начала полномасштабной войны Роман Ратушный присоединился к войску, служил разведчиком в 93-й бригаде "Холодный Яр".

9 июня 2022 Ратушный погиб на Харьковщине. Он участвовал в боях под Киевом, на Сумщине и Изюмом.

В сентябре 2022 Киевсовет поддержал переименование улицы Волгоградской в Соломенском районе на улицу имени Романа Ратушного.