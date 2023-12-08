В Киеве подтопило часть тоннеля метро. Полиция начала расследование
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Киеве подтопило часть тоннеля метро. Полиция начала расследование

Киевская городская прокуратура
Метро
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Правоохранители начали расследование по факту служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля на станции метро "Демеевская" в Киеве.

Полиция будет расследовать причины разгерметизации тоннеля на станции метро Демеевская

В связи с подтоплением тоннелей на участке Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии метро Подольская окружная прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Следователи и прокуроры исследуют обстоятельства, приведшие к указанным последствиям.

Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц КП «Киевский метрополитен» и подрядных организаций, которые сооружали перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» в пойме реки Лыбидь.

Разгерметизация тоннеля на станции метро Демеевская

8 декабря власти Киева объявили об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.

По предварительным данным, это было сделано в связи с разгерметизацией тоннеля и появлением трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на указанном участке метрополитена.

Ориентировочно ремонт будет длиться 6 месяцев. Поезда синей веткой будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская» (она будет конечной).

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