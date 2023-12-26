Київський метрополітен розірвав договір на будівництво метро на Виноградар

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" розірвало угоду з "Київметробудом" на будівництво метро на Виноградар. Причиною є затримки термінів будівництва.

Київський метрополітен розірвав договор з Київметробудом

На сторінці закупівлі в Prozorro повідомляється, що метрополітен перерахував "Київметробуду" 4 млрд грн авансу. Ці гроші "Київметробуд" має повернути.

У договорі було прописано, що "Київський метрополітен" має право відмовитися від нього та вимагати відшкодування збитків, якщо "Київметробуд" своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

Будівництво метро на Виноградар

У липні 2018 року КМДА затвердила проєкт будівництва ділянки метро зі станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар.

Планувалося з’єднати станцію «Сирець» із новоствореною станцією «Проспект Правди», збудувати станцію «Мостицьку» та вилкове відгалуження до станції «Виноградар».

Перша черга будівництва мала закінчитися до кінця 2019 року.

У вересні 2021 року «Київметробуд» просив перенести термін закінчення будівництва на 2023 рік.