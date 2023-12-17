У мережі поширили фото просідання ґрунту біля метро "Деміївська". У КМДА відреагували
Категорія
Україна
Дата публікації

У мережі поширили фото просідання ґрунту біля метро "Деміївська". У КМДА відреагували

КМДА
Київ

17 грудня у мережі поширили фото просідання ґрунту поблизу станції метро "Деміївська". У КМДА зазначили, що це відбулося ще до закриття шести станцій "синьої" гілки.

Просідання ґрунту поблизу "Деміївської"

Київська міська держадміністрація заявила, після фіксування просідання за місцем одразу був встановлений посилений постійний нагляд і контроль.

Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метро "Деміївська"-"Либідська" стабілізований і повністю контрольований. Загалом із початку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували.

У Київському метрополітені зазначили, що нещодавно поруч із місцем просідання ґрунту енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки.

У КМДА нагадали, що після зупинки руху поїздів «синьою» гілкою підземки для зменшення навантаження на споруди метрополітену та локалізації місця просідання тимчасово обмежили рух однією смугою автомобільного з’їзду.

У соцмережах раніше опублікували наслідки просідання ґрунту.

Закриття станцій метро у Києві

8 грудня КМДА оголосила про зупинку руху поїздів на відрізку між станціями «Либідська» та «Деміївська» Оболонсько-Теремківської лінії метро.

Причиною стала розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на ділянці метрополітену.

Ремонт станцій триватиме 6 місяців. Наразі поїзди синьою гілкою курсуватимуть лише між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська».

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