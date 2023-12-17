В сети распространили фото просадки грунта возле метро "Демеевская". В КГГА отреагировали

17 декабря в сети распространили фото просадки грунта возле станции метро "Демеевская". В КГГА отметили, что это произошло еще до закрытия шести станций "синей" ветки.

Просадка грунта вблизи "Демеевской"

Киевская городская госадминистрация заявила, что после фиксирования проседания на месте сразу был установлен усиленный постоянный надзор и контроль.

В целом, критических изменений специалисты не зафиксировали. В настоящее время состояние тоннеля между станциями метро "Демеевская"-"Лыбидская" стабилизировано и полностью контролируется. В целом, с начала наблюдения за ситуацией критических изменений специалисты не зафиксировали. Поделиться

В Киевском метрополитене отметили, что недавно рядом с местом просадки грунта энергопоставляющая компания также прокладывала кабельные сети с применением соответствующей строительной техники.

В КГГА напомнили, что после остановки движения поездов по «синей» ветке подземки для уменьшения нагрузки на сооружения метрополитена и локализации места проседания временно ограничили движение одной полосой автомобильного съезда.

В соцсетях ранее опубликовали последствия просадки почвы.

Закрытие станций метро в Киеве

8 декабря КГГА объявила об остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.

Причиной послужило разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля на участке метрополитена.

Ремонт станций будет длиться 6 месяцев. Поезда синей веткой будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская».