Полиция обыскивает "Киевский метрополитен" и "Метрострой" - фото

13 декабря представители столичной полиции приступили к обыскам в зданиях "Киевского метрополитена", "Метростроя", а также структурных подразделениях городской государственной администрации.

В "Киевском метрополитене" и "Метрострое" начались обыски

Сегодня, 13 декабря, следователи полиции Киева приступили к проведению одновременных обысков в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная халатность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины) в коммунальных учреждениях города и на частном предприятии. Поделиться

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, следствие намерено проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации отрезка "Лыбедская" - "Теремки".

Кроме того, полиция установит ответственных лиц, в результате деяний которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.

Представители столичной полиции обращают внимание на то, что станции метро также остаются укрытием для киевлян и гостей города во время воздушных атак российской армии.

Более того, на фоне аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.

В то же время полиция принимает все возможные меры для перераспределения наземных транспортных путей, разгрузки проезда и облегчения передвижения киевлян, – сказано в официальном заявлении Национальной полиции Украины. Поделиться

Что известно об аварии в метро Киева

В столице с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, которое дублирует маршруты закрытых станций метро.

Киевская полиция уже возбудила уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".

Согласно последним данным, на закрытом участке киевского метро намерены запустить "челночное движение" уже 13 декабря.