Полиция обыскивает "Киевский метрополитен" и "Метрострой" - фото

13 декабря представители столичной полиции приступили к обыскам в зданиях "Киевского метрополитена", "Метростроя", а также структурных подразделениях городской государственной администрации.
В "Киевском метрополитене" и "Метрострое" начались обыски
Как сообщает пресс-служба полиции Киева, следствие намерено проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации отрезка "Лыбедская" - "Теремки".
Кроме того, полиция установит ответственных лиц, в результате деяний которых произошли разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена.
Представители столичной полиции обращают внимание на то, что станции метро также остаются укрытием для киевлян и гостей города во время воздушных атак российской армии.
Более того, на фоне аварии в метрополитене тысячи людей вынуждены искать другие способы передвижения по столице.
Что известно об аварии в метро Киева
В столице с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, которое дублирует маршруты закрытых станций метро.
Киевская полиция уже возбудила уголовное дело о служебной халатности из-за трещин в потолке киевского метрополитена между станциями "Теремки" и "Лыбедская".
Согласно последним данным, на закрытом участке киевского метро намерены запустить "челночное движение" уже 13 декабря.
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