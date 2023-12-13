Компания Microsoft, Cisco и Ericsson пришли на помощь Киевстар — первые подробности

Что известно о возобновлении работы Киевстар

Как рассказал СЕО компании Александр Комаров, Киевстар сотрудничает с Microsoft, Cisco, Ericsson.

Это глобальная команда, которая вовлечена в решение этого кейса, - сказал Комаров. Поделиться

В частности, Ericsson привлечена к восстановлению инфраструктуры оператора.

Microsoft является экспертом в расследовании, потому что нам нужно понять первоисточник проблемы, - добавил президент "Киевстар". Поделиться

Cisco - поставщик всех систем киберзащиты "Киевстар" и помогает оператору "поднять этот периметр и защитить".

Сбой работы Киевстар – что известно

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе с утра 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

Атака на крупнейшего мобильного оператора не просто лишила связи половины населения Украины. Нападение ударило по большому кругу бизнесов, зависимых от связи мобильного оператора, государственных учреждений и даже конкурентов "Киевстара", которые не были готовы к значительному росту трафика из-за желания пользователей перейти на работающие сети.

Одна из версий, которую исследуют следователи Службы безопасности Украины – причастность к хакерской атаке спецслужб Российской Федерации.

По факту хакерской атаки на "Киевстар" в Службе безопасности Украины открыли уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса.

Гендиректор "Киевстар" Александр Комаров подчеркнул, что кибератака частично разрушила IT-инфраструктуру оператора.

Эксперты заключили, что целью врага было разрушение инфраструктуры. Комаров отметил, что злоумышленники существенно повредили ИТ-инфраструктуру, в компании не могли противодействовать этому на виртуальном уровне, поэтому выключали "Киевстар" из сети физически для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре компании.

По состоянию на 20.00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично возобновить работу услуг фиксированной связи.

Специалисты компании работают над возобновлением других услуг, и сделают все возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря 2023 года.

После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, получат компенсацию.