Хакерская атака на Киевстар. СБУ подозревает спецслужбы РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Хакерская атака на Киевстар. СБУ подозревает спецслужбы РФ

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за кибератаки на серверы мобильного оператора "Киевстар". Одной из версий CБУ относительно заказчика и исполнителя атаки является "российский след".

Спецслужбы РФ могут быть причастны к кибератаке на Киевстар

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки против оператора мобильной связи Киевстар.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Производство открыли по восьми статьям:

  • несанкционированное вмешательство в работу информационных сетей

  • создание вредоносного программного обеспечения

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

  • государственная измена

  • диверсия

  • ведение агрессивной войны

  • нарушение законов и обычаев войны

  • участие в преступной организации

Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, – за этой хакерской атакой могут стоять спецслужбы РФ, – отметили в СБУ.

Ведомство добавляет, что сразу после атаки в офисы Киевстар выехала оперативно-следственная группа СБУ, которая документирует все ее обстоятельства. Также на месте работают киберспециалисты СБУ, оказывающие помощь сотрудникам компании и «координирующие усилия всех государственных учреждений для скорейшего восстановления сети».

В Киевстар назвали цель хакерской атаки

Президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона сообщил, что в результате атаки была частично разрушена IT-инфраструктура. О сроках восстановления неизвестно.

Потому мы еще сейчас прорабатываем вопрос, сколько займет восстановление, никаких стейтментов еще не делали. Это война, она проходит не только на поле боя, но и в виртуальном, в киберпространстве. И, к сожалению, мы поражены в результате этой войны. На самом деле это проникновение в инфраструктуру и ее разрушение. Мы видим, что основная цель этой атаки – максимально возможное разрушение виртуальной ИТ-инфраструктуры оператора.

Он отметил, что специалисты никаких утечек персональных данных из сети "Киевстар" не зафиксированы, потому что данные, например, о последних звонках абонентов хранятся на других элементах инфраструктуры.

Эксперты заключили, что целью врага было разрушение инфраструктуры. Комаров отметил, что злоумышленники существенно повредили ИТ-инфраструктуру, в компании не могли противодействовать этому на виртуальном уровне, поэтому выключали "Киевстар" из сети физически для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре компании.

Объясню. Это когда ваши ИТ-специалисты не имеют доступа к вашим системам, потому что весь периметр, защищаемый директорией, где прописаны все права, он полностью разрушен. Поэтому нам нужно действовать физически, подключаясь к каждому элементу сети, для того, чтобы понять уровень разрушения на это время.

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