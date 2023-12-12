На оператора Киевстар осуществили мощную хакерскую атаку

Сбой в работе оператора "Киевстар" произошел из-за мощной хакерской атаки. Абонентам временно недоступны услуги связи и доступа в Интернет.
Киевстар атаковали хакеры
В компании сообщили "Суспільному", что на них совершили мощную хакерскую атаку.
Чтобы зафиксировать обстоятельства и последствия противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара", оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, работающих в офисе компании.
"Киевстар" пообещал предоставить компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.
Что известно о сбое в работе Киевстар
Министр инфраструктуры Александр Кубраков надеется, что работу Киевстара возобновят через несколько часов.
Прессслужба Минцифры в комментарии «Громадському» сообщила, что пользователи не могут воспользоваться нацроумингом, потому что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя.
Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал советы по получению срочной помощи при сбое сети.
Если вам нужна срочная помощь, обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательной части.
Попросите о помощи нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.
В “Пунктах Незламності”, развернутых на базе подразделений полиции, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
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