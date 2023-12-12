На оператора Киевстар осуществили мощную хакерскую атаку
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На оператора Киевстар осуществили мощную хакерскую атаку

Хакерская атака
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Источник:  Суспільне

Сбой в работе оператора "Киевстар" произошел из-за мощной хакерской атаки. Абонентам временно недоступны услуги связи и доступа в Интернет.

Киевстар атаковали хакеры

В компании сообщили "Суспільному", что на них совершили мощную хакерскую атаку.

Утром 12 декабря сеть связи "Киевстара" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого временно недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Чтобы зафиксировать обстоятельства и последствия противоправных действий по вмешательству в деятельность сети "Киевстара", оператор привлек представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб, работающих в офисе компании.

На сегодня известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. В настоящее время специалисты оператора работают над устранением последствий хакерской атаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов, — говорится в заявлении.

"Киевстар" пообещал предоставить компенсацию абонентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами оператора.

Что известно о сбое в работе Киевстар

Министр инфраструктуры Александр Кубраков надеется, что работу Киевстара возобновят через несколько часов.

Прессслужба Минцифры в комментарии «Громадському» сообщила, что пользователи не могут воспользоваться нацроумингом, потому что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя.

Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал советы по получению срочной помощи при сбое сети.

  • Если вам нужна срочная помощь, обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательной части.

  • Попросите о помощи нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

  • В “Пунктах Незламності”, развернутых на базе подразделений полиции, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

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