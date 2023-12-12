В работе Kyivstar произошел сбой. Отсутствуют мобильная связь и интернет

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел технический сбой. У пользователей не работает мобильный интернет, также нет связи.

Сбой в работе Kyivstar

Оператор сообщил, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.

Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание. Поделиться

Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.



Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.



Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за… — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 12, 2023

Как переключиться на сеть другого оператора