В работе Kyivstar произошел сбой. Отсутствуют мобильная связь и интернет

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел технический сбой. У пользователей не работает мобильный интернет, также нет связи.
Сбой в работе Kyivstar
Оператор сообщил, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.
Как переключиться на сеть другого оператора
Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть или подключение – оператор. На iOS: параметры – мобильные данные – выбор сети).
Найти и выбрать доступную сеть
Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.
Проверьте возможность исходящего вызова, SMS.
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