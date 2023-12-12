В работе Kyivstar произошел сбой. Отсутствуют мобильная связь и интернет
Категория
Технологии
Дата публикации

В работе Kyivstar произошел сбой. Отсутствуют мобильная связь и интернет

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Источник:  online.ua

Утром 12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел технический сбой. У пользователей не работает мобильный интернет, также нет связи.

Сбой в работе Kyivstar

Оператор сообщил, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.

Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание.

Как переключиться на сеть другого оператора

  • Отключить автовыбор сети (на Android: настройки – мобильная сеть или подключение – оператор. На iOS: параметры – мобильные данные – выбор сети).

  • Найти и выбрать доступную сеть

  • Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.

  • Проверьте возможность исходящего вызова, SMS.

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