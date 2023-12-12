У роботі Kyivstar стався збій. Відсутні мобільний зв'язок та інтернет

Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.



Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми.



Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за…