У роботі Kyivstar стався збій. Відсутні мобільний зв'язок та інтернет

Уранці 12 грудня в роботі мобільного оператора "Київстар" стався технічний збій. У користувачів не працює мобільний інтернет, також немає зв'язку.
Збій у роботі Kyivstar
Оператор повідомив, що у мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.
Як перемкнутися на мережу іншого оператора
Відключити автовибір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа або підключення — оператор. На iOS: параметри — мобільні дані — вибір мережі).
Знайти й вибрати доступну мережу
Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.
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