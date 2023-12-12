У роботі Kyivstar стався збій. Відсутні мобільний зв'язок та інтернет
Категорія
Технології
Дата публікації

У роботі Kyivstar стався збій. Відсутні мобільний зв'язок та інтернет

Телефон
Джерело:  online.ua

Уранці 12 грудня в роботі мобільного оператора "Київстар" стався технічний збій. У користувачів не працює мобільний інтернет, також немає зв'язку.

Збій у роботі Kyivstar

Оператор повідомив, що у мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази.

Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння.

Як перемкнутися на мережу іншого оператора

  • Відключити автовибір мережі (на Android: налаштування — мобільна мережа або підключення — оператор. На iOS: параметри — мобільні дані — вибір мережі).

  • Знайти й вибрати доступну мережу

  • Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

  • Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS.

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