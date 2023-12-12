Сбой работы Киевстар. Когда восстановят связь и куда обращаться за срочной помощью

Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел масштабный технический сбой, в результате которого абоненты не могут воспользоваться мобильным интернетом и связью. В Мининфраструктуре надеются, что работу возобновят в течение нескольких часов.

Когда возобновят работу Киевстар

Министр инфраструктуры Александр Кубраков надеется, что работу Киевстара возобновят через несколько часов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко опубликовал советы по получению срочной помощи при сбое сети.

Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть.

Попросить помощи у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.

В “Пунктах Незламності”, развернутых на базе подразделений полиции, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.

Последствия сбоя в работе Киевстар

Издание dev.ua со ссылкой на источники в компании указывает, что причиной сбоя стала хакерская атака на ядро сети. Официально представители "Киевстара" это не комментировали.

Компания привлекла стражей порядка и специальные госслужбы для фиксации последствий вмешательства в работу. Пока известно, что персональные данные людей не скомпрометированы.

Сообщается о сбое в работе некоторых терминалов, это зафиксировали в Днепре. В Черновцах могут возникнуть проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте;

В Сумах временно не будет работать система оповещения. Уведомление будет осуществлять патрульная полиция и ГСЧС.