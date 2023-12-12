Збій роботи Київстар. Коли відновлять зв'язок і куди звертатися за терміновою допомогою

Зранку 12 грудня у мережі "Київстар" відбувся масштабний технічний збій внаслідок якого абоненти не можуть скористатися мобільним інтернетом та зв'язком. У Мінінфраструктури сподіваються, що роботу відновлять протягом кількох годин.

Коли відновлять роботу Київстар

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сподівається, що роботу Київстар відновлять за кілька годин.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував поради щодо отримання термінової допомоги під час збою мережі.

Якщо вам потрібна термінова допомога - зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини.

Попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах.

У Пунктах Незламності, розгорнутих на базі підрозділів поліції, є можливість скористатися Wi-Fi.

Наслідки збою в роботі Київстар

Видання dev.ua із посиланням на джерела в компанії вказує, що причиною збою стала хакерська атака на ядро мережі. Офіційно представники «Київстару» це не коментували.

Компанія залучила правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації наслідків втручання в роботу. Наразі відомо, що персональні дані людей не скомпрометовані.

Повідомляється про збій у роботі деяких терміналів, це зафіксували у Дніпрі. У Чернівцях можуть бути проблеми з оплатою проїзду у громадському транспорті;

У Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення. Оповіщення здійснюватиме патрульна поліція та ДСНС.