Збій у роботі Київстар. Чому не працює національний роумінг

Користувачі «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг через збій, який поки не усунули.

Чому користувачі Київстар не можуть перейти в національний роумінг

Пресслужба Мінцифри у коментарі «Громадському» повідомила, що перейти у нацроумінг неможливо через збій, який вплинув на національний роумінг.

Нацроумінг не працює через те, що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою. Поширити

Там додали, що це тимчасова проблема, над якою працюють всі спеціалісти компанії «Київстар». Найближчим часом надання послуг відновлять.

Після розв'язання поточної проблеми ми обговоримо з усіма мобільними операторами, як надалі можна вберегтись від аналогічних ситуацій та захистити користувачів від неочікуваних проблем зі звʼязком, — додали в Мінцифри. Поширити

Збій роботи Київстар

Зранку 11 грудня абоненти «Київстар» повідомили про відсутність зв’язку та можливості скористатися мобільним інтернетом.

У компанії заявили, що стався технічний збій.