Збій у роботі Київстар. Чому не працює національний роумінг

Користувачі «Київстар» не можуть перейти на інших операторів через внутрішній роумінг через збій, який поки не усунули.
Чому користувачі Київстар не можуть перейти в національний роумінг
Пресслужба Мінцифри у коментарі «Громадському» повідомила, що перейти у нацроумінг неможливо через збій, який вплинув на національний роумінг.
Там додали, що це тимчасова проблема, над якою працюють всі спеціалісти компанії «Київстар». Найближчим часом надання послуг відновлять.
Збій роботи Київстар
Зранку 11 грудня абоненти «Київстар» повідомили про відсутність зв’язку та можливості скористатися мобільним інтернетом.
У компанії заявили, що стався технічний збій.
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