Сбой в работе Киевстар. Почему не работает национальный роуминг

Пользователи «Киевстар» не могут перейти на других операторов через внутренний роуминг из-за сбоя, который пока не устранили.
Почему пользователи Киевстар не могут перейти в национальный роуминг
Прессслужба Минцифры в комментарии «Громадське» сообщила, что перейти в нацроуминг невозможно из-за сбоя, который повлиял на национальный роуминг.
Там добавили, что это временная проблема, над которой трудятся все специалисты компании «Киевстар». В ближайшее время оказание услуг возобновят.
Сбой работы Киевстар
Утром 11 декабря абоненты Киевстар сообщили об отсутствии связи и возможности воспользоваться мобильным интернетом.
В компании заявили, что произошел технический сбой.
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