Сбой в работе Киевстар. Почему не работает национальный роуминг

Пользователи «Киевстар» не могут перейти на других операторов через внутренний роуминг из-за сбоя, который пока не устранили.

Почему пользователи Киевстар не могут перейти в национальный роуминг

Прессслужба Минцифры в комментарии «Громадське» сообщила, что перейти в нацроуминг невозможно из-за сбоя, который повлиял на национальный роуминг.

Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя. Поделиться

Там добавили, что это временная проблема, над которой трудятся все специалисты компании «Киевстар». В ближайшее время оказание услуг возобновят.

После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью, — добавили в Минцифры. Поделиться

Сбой работы Киевстар

Утром 11 декабря абоненты Киевстар сообщили об отсутствии связи и возможности воспользоваться мобильным интернетом.

В компании заявили, что произошел технический сбой.