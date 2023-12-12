Сбой в работе Киевстар. Почему не работает национальный роуминг
Категория
Технологии
Дата публикации

Сбой в работе Киевстар. Почему не работает национальный роуминг

Телефон
Читати українською
Источник:  Hromadske

Пользователи «Киевстар» не могут перейти на других операторов через внутренний роуминг из-за сбоя, который пока не устранили.

Почему пользователи Киевстар не могут перейти в национальный роуминг

Прессслужба Минцифры в комментарии «Громадське» сообщила, что перейти в нацроуминг невозможно из-за сбоя, который повлиял на национальный роуминг.

Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя.

Там добавили, что это временная проблема, над которой трудятся все специалисты компании «Киевстар». В ближайшее время оказание услуг возобновят.

После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно дальше уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью, — добавили в Минцифры.

Сбой работы Киевстар

Утром 11 декабря абоненты Киевстар сообщили об отсутствии связи и возможности воспользоваться мобильным интернетом.

В компании заявили, что произошел технический сбой.

Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Новой почте" произошел масштабный сбой
В "Новой почте" произошел масштабный сбой
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ПриватБанке произошел масштабный сбой. Что известно
В ПриватБанке произошел масштабный сбой. Что известно
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В работе Kyivstar произошел сбой. Отсутствуют мобильная связь и интернет
Телефон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.