На оператора Київстар здійснили потужну хакерську атаку

Збій у роботі оператора “Київстар” відбувся через потужну хакерську атаку. Абонентам тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

Київстар атакували хакери

У компанії повідомили “Суспільному“, що на них здійснили потужну хакерську атаку.

Вранці 12 грудня мережа зв’язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет. Поширити

Щоб зафіксувати обставини та наслідки протиправних дій з втручання у діяльність мережі "Київстару", оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів, — йдеться у заяві. Поширити

"Київстар" пообіцяв надати компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора.

Що відомо про збій у роботі Київстар

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сподівається, що роботу Київстар відновлять за кілька годин.

Пресслужба Мінцифри у коментарі «Громадському» повідомила, що користувачі не можуть скористатися нацроумінгом, тому що мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів внаслідок загального технічного збою.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко опублікував поради щодо отримання термінової допомоги під час збою мережі.