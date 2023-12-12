ИТ-инфраструктура Киевстара частично разрушена из-за хакерской атаки — гендиректор

Целью хакерской атаки на Киевстар 12 декабря было разрушение IT-инфраструктуры компании, чего злоумышленники частично добились. О сроках восстановления связи пока не сообщается.

В Киевстаре назвали цель хакерской атаки

Президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона сообщил, что в результате атаки была частично разрушена IT-инфраструктура. О сроках восстановления неизвестно.

Потому мы еще сейчас прорабатываем вопрос, сколько займет восстановление, никаких стейтментов еще не делали. Это война, она проходит не только на поле боя, но и в виртуальном, в киберпространстве. И, к сожалению, мы поражены в результате этой войны. На самом деле это проникновение в инфраструктуру и ее разрушение. Мы видим, что основная цель этой атаки – максимально возможное разрушение виртуальной ИТ-инфраструктуры оператора. Поделиться

Он отметил, что специалисты никаких утечек персональных данных из сети "Киевстар" не зафиксированы, потому что данные, например, о последних звонках абонентов хранятся на других элементах инфраструктуры.

Эксперты заключили, что целью врага было разрушение инфраструктуры. Комаров отметил, что злоумышленники существенно повредили ИТ-инфраструктуру, в компании не могли противодействовать этому на виртуальном уровне, поэтому выключали "Киевстар" из сети физически для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре компании.

Объясню. Это когда ваши ИТ-специалисты не имеют доступа к вашим системам, потому что весь периметр, защищаемый директорией, где прописаны все права, он полностью разрушен. Поэтому нам нужно действовать физически, подключаясь к каждому элементу сети, для того, чтобы понять уровень разрушения на это время. Поделиться

Что известно о хакерской атаке на Киевстар

Утром 12 декабря в сети Киевстар произошел технический сбой. Пользователи не могут звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

Также абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через национальный роуминг, потому что «сеть «Киевстар» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов».

В результате сбоя не работают некоторые банковские терминалы, это зафиксировали в Днепре. Там также не работает система оповещения о воздушной тревоге.

В Черновцах могут возникнуть проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте;

В Сумах временно не будет работать система оповещения. Уведомление будет осуществлять патрульная полиция и ГСЧС.

Также система оповещения из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" не будет работать на территории Борисполя.