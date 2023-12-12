ИТ-инфраструктура Киевстара частично разрушена из-за хакерской атаки — гендиректор

Целью хакерской атаки на Киевстар 12 декабря было разрушение IT-инфраструктуры компании, чего злоумышленники частично добились. О сроках восстановления связи пока не сообщается.
В Киевстаре назвали цель хакерской атаки
Президент компании Александр Комаров в эфире телемарафона сообщил, что в результате атаки была частично разрушена IT-инфраструктура. О сроках восстановления неизвестно.
Он отметил, что специалисты никаких утечек персональных данных из сети "Киевстар" не зафиксированы, потому что данные, например, о последних звонках абонентов хранятся на других элементах инфраструктуры.
Эксперты заключили, что целью врага было разрушение инфраструктуры. Комаров отметил, что злоумышленники существенно повредили ИТ-инфраструктуру, в компании не могли противодействовать этому на виртуальном уровне, поэтому выключали "Киевстар" из сети физически для того, чтобы ограничить доступ врага к инфраструктуре компании.
Что известно о хакерской атаке на Киевстар
Утром 12 декабря в сети Киевстар произошел технический сбой. Пользователи не могут звонить по телефону и пользоваться мобильным интернетом.
Также абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через национальный роуминг, потому что «сеть «Киевстар» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов».
В результате сбоя не работают некоторые банковские терминалы, это зафиксировали в Днепре. Там также не работает система оповещения о воздушной тревоге.
В Черновцах могут возникнуть проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте;
В Сумах временно не будет работать система оповещения. Уведомление будет осуществлять патрульная полиция и ГСЧС.
Также система оповещения из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" не будет работать на территории Борисполя.
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