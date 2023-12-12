ІТ-інфраструктура Київстару частково зруйнована через хакерську атаку — гендиректор

Метою хакерської атаки на Київстар 12 грудня було руйнування IT-інфраструктури компанії, чого зловмисники частково досягли. Про терміни відновлення зв'язку наразі не повідомляють.

У Київстар назвали мету хакерської атаки

Президент компанії Олександр Комаров в ефірі телемарафону повідомив, що внаслідок атаки була частково зруйнована IT-інфраструктура. Про терміни відновлення наразі невідомо.

Тому ми ще зараз опрацьовуємо питання, скільки займе відновлення, ніяких стейтментів ще не робили. Це війна, вона проходить не тільки на полі бою, а також і у віртуальному, у кіберпросторі. І, на жаль, ми уражені в результаті цієї війни. Насправді це проникнення в інфраструктуру і її руйнування. Ми бачимо, що основна ціль цієї атаки - максимально можливе руйнування віртуальної ІТ-інфраструктури оператора. Поширити

Він зазначив, що наразі фахівці ніяких витоків персональних даних з мережі "Київстар" не зафіксовано, тому що дані, наприклад, про останні дзвінки абонентів зберігаються на інших елементах інфраструктури.

Експерти зробили висновок, що ціллю ворога було руйнування інфраструктури. Комаров зазначив, що зловмисники суттєво пошкодили ІТ-інфраструктури, у компанії не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому вимикали "Київстар" з мережі фізично для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури компанії.

Поясню. Це коли ваші ІТ-спеціалісти не мають доступу до ваших систем, бо весь периметр, який захищається директорією, де прописані всі права, він повністю зруйнований. Тому нам потрібно діяти на фізичному рівні, підключаючись до кожного елемента мережі, для того, щоб зрозуміти рівень руйнування на цей час. Поширити

Що відомо про хакерську атаку на Київстар

Зранку 12 грудня у мережі Київстар стався технічний збій. Користувачі не можуть телефонувати та користуватися мобільним інтернетом.

Також абоненти «Київстару» не можуть перейти на інших операторів через національний роумінг, тому що «мережа «Київстар» не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів».

Унаслідок збою не працюють деякі банківські термінали, це зафіксували у Дніпрі. Там також не працює система оповіщення про повітряну тривогу.

У Чернівцях можуть бути проблеми з оплатою проїзду у громадському транспорті;

У Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення. Оповіщення здійснюватиме патрульна поліція та ДСНС.

Також система оповіщення через збій в роботі оператора "Київстар" не працюватиме на території Борисполя.