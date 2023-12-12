Сбой в Киевстаре. Система оповещения о воздушной тревоге не работает на Киевщине

Хакерская атака на мобильного оператора Киевстар 12 декабря привела к выключению системы оповещения о воздушной тревоге в Киевской области.
На Киевщине не работает "тревожная" система оповещения
Сбой в работе оператора мобильной связи Киевстар стал причиной того, что вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге в Киевской области.
Об этом сообщил в Facebook руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Так, экипажи патрульной полиции и ГСЧС через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности.
Кроме того, в Киевской области функционируют Пункты несокрушимости, оборудованные точками доступа Wi-Fi. Там жители пристоличного региона смогут присоединиться к Интернету.
Кибератака на Киевстар: какие последствия
12 декабря из-за хакерской атаки произошел масштабный сбой в работе "Киевстара".
Поэтому на территории Сумской городской территориальной громады временно не работает система оповещения о тревогах.
В отличие от Сум и Борисполя, в Киеве сбой в работе оператора "Киевстар" не повлияет на функционирование системы оповещения о воздушной тревоге.
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