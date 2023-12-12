Сбой в Киевстаре. Система оповещения о воздушной тревоге не работает на Киевщине
Категория
Украина
Дата публикации

Сбой в Киевстаре. Система оповещения о воздушной тревоге не работает на Киевщине

Киевская ОВА
Система оповещения
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Хакерская атака на мобильного оператора Киевстар 12 декабря привела к выключению системы оповещения о воздушной тревоге в Киевской области.

На Киевщине не работает "тревожная" система оповещения

Сбой в работе оператора мобильной связи Киевстар стал причиной того, что вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге в Киевской области.

Об этом сообщил в Facebook руководитель Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Не работает система оповещения в Буче, Ирпене, Вишневом, Березане, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке и Горной Тергомаде (Бориспольский р-н). Также есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и еще в 75 населенных пунктах. Во всех этих населенных пунктах сигнал "Воздушная тревога" дублируется другой системой оповещения.

Так, экипажи патрульной полиции и ГСЧС через громкоговорители будут извещать о воздушной опасности.

Кроме того, в Киевской области функционируют Пункты несокрушимости, оборудованные точками доступа Wi-Fi. Там жители пристоличного региона смогут присоединиться к Интернету.

Киевская ОВА принимает все меры, чтобы жители области, несмотря на сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", вовремя получали информацию о сигнале "Воздушная тревога", - написал Кравченко.

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12 декабря из-за хакерской атаки произошел масштабный сбой в работе "Киевстара".

Поэтому на территории Сумской городской территориальной громады временно не работает система оповещения о тревогах.

В отличие от Сум и Борисполя, в Киеве сбой в работе оператора "Киевстар" не повлияет на функционирование системы оповещения о воздушной тревоге.

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