Збій у Київстарі. Система оповіщення про повітряну тривогу не працює на Київщині

Хакерська атака на мобільного оператора Київстар 12 грудня призвела до вимикання системи оповіщення про повітряну тривогу у Київській області.

На Київщині не працює “тривожна” система оповіщення

Збій у роботі оператора мобільного зв’язку Київстар cтав причиною того, що вийшла з ладу система оповіщення про повітряну тривогу у Київскій області.

Про це повідомив у Facebook керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Не працює система оповіщення в Бучі, Ірпені, Вишневому, Березані, Сквирі, Ржищеві, Таращі, Володарці та Гірській тергромаді (Бориспільський р-н). Також є точкові відключення системи оповіщення в м. Бориспіль і ще в 75 населених пунктах. В усіх цих населених пунктах сигнал «Повітряна тривога» дублюється іншою системою оповіщення. Поширити

Так, екіпажі патрульної поліції та ДСНС через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку.

Крім того, на Київщині функціонують Пункти незламності, обладнані точками доступу Wi-Fi. Там мешканці пристоличного регіону зможуть приєднатися до мережі Інтернет.

Київська ОВА вживає всіх заходів, щоб жителі області попри збій у роботі мобільного оператора "Київстар" вчасно отримували інформацію про сигнал "Повітряна тривога”, - написав Кравченко. Поширити

Кібератака на Київстар: які наслідки

12 грудня через хакерську атаку стався масштабний збій у роботі "Київстару".

Через це на території Сумської міської територіальної громади тимчасово не працює система оповіщення про тривоги.

На відміну від Сум і Борисполя, у Києві збій у роботі оператора "Київстар" не впливатиме на функціонування системи оповіщення про повітряну тривогу.