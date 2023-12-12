Збій у Київстарі. Система оповіщення про повітряну тривогу не працює на Київщині

Хакерська атака на мобільного оператора Київстар 12 грудня призвела до вимикання системи оповіщення про повітряну тривогу у Київській області.
На Київщині не працює “тривожна” система оповіщення
Збій у роботі оператора мобільного зв’язку Київстар cтав причиною того, що вийшла з ладу система оповіщення про повітряну тривогу у Київскій області.
Про це повідомив у Facebook керівник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Так, екіпажі патрульної поліції та ДСНС через гучномовці сповіщатимуть про повітряну небезпеку.
Крім того, на Київщині функціонують Пункти незламності, обладнані точками доступу Wi-Fi. Там мешканці пристоличного регіону зможуть приєднатися до мережі Інтернет.
Кібератака на Київстар: які наслідки
12 грудня через хакерську атаку стався масштабний збій у роботі "Київстару".
Через це на території Сумської міської територіальної громади тимчасово не працює система оповіщення про тривоги.
На відміну від Сум і Борисполя, у Києві збій у роботі оператора "Київстар" не впливатиме на функціонування системи оповіщення про повітряну тривогу.
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