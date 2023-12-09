В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения из-за подтопления станций метро

В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог во избежание транспортного коллапса. Причиной является закрытие нескольких станций метрополитена для ремонта.
Изменения в организации дорожного движения Киева
Глава МВД Игорь Клименко сообщил о проведении заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве.
Министр предложил ввести изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы:
увеличить пропускную способность общественного транспорта,
отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора,
перенести для удобства остановки общественного транспорта,
изменить некоторые дорожные знаки,
работа патрулей в усиленном режиме
Закрытие станций метро в Киеве
8 декабря в Киеве в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская" возникла аварийная ситуация.
Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Запущены маршруты наземного транспорта.
По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и их будут проводить на поверхности.
Прокуратура уже начала расследование по факту служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля на станции метро "Демеевская" в Киеве.
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