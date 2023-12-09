В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения из-за подтопления станций метро
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения из-за подтопления станций метро

Игорь Клименко
Дорожное движение
Читати українською

В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог во избежание транспортного коллапса. Причиной является закрытие нескольких станций метрополитена для ремонта.

Изменения в организации дорожного движения Киева

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о проведении заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве.

В связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, так что дорожное движение может значительно усложниться.

Министр предложил ввести изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы:

  • увеличить пропускную способность общественного транспорта,

  • отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора,

  • перенести для удобства остановки общественного транспорта,

  • изменить некоторые дорожные знаки,

  • работа патрулей в усиленном режиме

Детальнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, уверен, предупредят транспортный коллапс в столице.

Закрытие станций метро в Киеве

8 декабря в Киеве в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская" возникла аварийная ситуация.

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Запущены маршруты наземного транспорта.

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и их будут проводить на поверхности.

Прокуратура уже начала расследование по факту служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля на станции метро "Демеевская" в Киеве.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве с 20 декабря откроют станции метро "Майдан Незалежности" и "Хрещатик"
В Киеве с 20 декабря откроют станции метро "Майдан Незалежности" и "Хрещатик"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Толстого на Скоропадского: киевляне проголосовали за переименование станций метро и улиц
Толстого на Скоропадского: киевляне проголосовали за переименование станций метро и улиц
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве подтопило часть тоннеля метро. Полиция начала расследование
Киевская городская прокуратура
Метро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.