В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения из-за подтопления станций метро

В Киеве вводятся изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог во избежание транспортного коллапса. Причиной является закрытие нескольких станций метрополитена для ремонта.

Изменения в организации дорожного движения Киева

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о проведении заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве.

В связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, так что дорожное движение может значительно усложниться. Поделиться

Министр предложил ввести изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы:

увеличить пропускную способность общественного транспорта,

отрегулировать хронометраж переключения сигналов светофора,

перенести для удобства остановки общественного транспорта,

изменить некоторые дорожные знаки,

работа патрулей в усиленном режиме

Детальнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, уверен, предупредят транспортный коллапс в столице. Поделиться

Закрытие станций метро в Киеве

8 декабря в Киеве в тоннеле на участке синей ветки метро между станциями "Теремки" – "Демеевская" возникла аварийная ситуация.

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". Запущены маршруты наземного транспорта.

По предварительным расчетам, восстановительные работы могут занять до 6 месяцев и их будут проводить на поверхности.

Прокуратура уже начала расследование по факту служебной халатности в связи с разгерметизацией тоннеля на станции метро "Демеевская" в Киеве.