У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху через підтоплення станцій метро

У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг задля уникнення транспортного колапсу. Причиною є закриття кількох станцій метрополітену на ремонт.
Зміни в організації дорожнього руху Києва
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про проведення засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві.
Міністр запропонував впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці:
збільшити пропускну спроможність громадського транспорту,
відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора,
перенести для зручності зупинки громадського транспорту,
змінити деякі дорожні знаки,
робота патрулів у посиленому режимі.
Закриття станцій метро у Києві
8 грудня у Києві в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська" виникла аварійна ситуація.
Поїзди наразі курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Запущено маршрути наземного транспорту.
За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні.
Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом службової недбалості у зв'язку з розгерметизацією тунелю на станції метро “Деміївська” у Києві.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-