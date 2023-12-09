У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху через підтоплення станцій метро

У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг задля уникнення транспортного колапсу. Причиною є закриття кількох станцій метрополітену на ремонт.

Зміни в організації дорожнього руху Києва

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про проведення засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві.

У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися. Поширити

Міністр запропонував впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці:

збільшити пропускну спроможність громадського транспорту,

відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора,

перенести для зручності зупинки громадського транспорту,

змінити деякі дорожні знаки,

робота патрулів у посиленому режимі.

Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці. Поширити

Закриття станцій метро у Києві

8 грудня у Києві в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська" виникла аварійна ситуація.

Поїзди наразі курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Запущено маршрути наземного транспорту.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом службової недбалості у зв'язку з розгерметизацією тунелю на станції метро “Деміївська” у Києві.