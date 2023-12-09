У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху через підтоплення станцій метро
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху через підтоплення станцій метро

Ігор Клименко
Дорожній рух

У Києві запроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг задля уникнення транспортного колапсу. Причиною є закриття кількох станцій метрополітену на ремонт.

Зміни в організації дорожнього руху Києва

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про проведення засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві.

У звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

Міністр запропонував впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці:

  • збільшити пропускну спроможність громадського транспорту,

  • відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора,

  • перенести для зручності зупинки громадського транспорту,

  • змінити деякі дорожні знаки,

  • робота патрулів у посиленому режимі.

Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці.

Закриття станцій метро у Києві

8 грудня у Києві в тунелі на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" – "Деміївська" виникла аварійна ситуація.

Поїзди наразі курсують між станціями "Героїв Дніпра" – "Либідська". Запущено маршрути наземного транспорту.

За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи можуть тривати до 6 місяців і проводитимуть їх на поверхні.

Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом службової недбалості у зв'язку з розгерметизацією тунелю на станції метро “Деміївська” у Києві.

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