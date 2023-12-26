Киевский метрополитен расторг договор на строительство метро на Виноградарь

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" расторгло соглашение с "Киевметробудом" на строительство метро на Виноградаре. Причиной является задержка сроков строительства.

Киевский метрополитен расторг договор с Киевметробудом

На странице закупки у Prozorro сообщается, что метрополитен перечислил "Киевметробудом" 4 млрд грн аванса. Эти деньги "Киевметробуд" должен вернуть.

В договоре было прописано, что "Киевский метрополитен" имеет право отказаться от него и требовать возмещения убытков, если "Киевметробуд" своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что истечение его в срок, определенный договором, становится невозможным.

Строительство метро на Виноградаре

В июле 2018 года КГГА утвердила проект строительства участка метро со станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.

Планировалось соединить станцию «Сырец» с новой станцией «Проспект Правды», построить станцию «Мостицкую» и вилочное ответвление к станции «Виноградарь».

Первая очередь строительства должна была закончиться к концу 2019 года.

В сентябре 2021 года "Киевметробуд" просил перенести срок окончания строительства на 2023 год.