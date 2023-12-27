В Киеве частично перекроют движение между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" из-за проседания тоннелей

На участке Киевского метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели. Там проведут плановый ремонт и организуют челночное движение.

Состояние тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко"

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью "Экономической правде" сказал, что там пройдут плановые работы.

Это вопрос своевременного обследования, своевременного ремонта, поддержания его в рабочем движении. Нет никаких больших проблем, – сообщил Поворозник. Поделиться

По словам руководства КП "Киевский метрополитен", движение поездов перекрывать полностью не будут. На участке, вероятнее всего, организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

Мы будем останавливать движение одним туннелем, а не двумя одновременно. Это вопрос организации работы в части перевозки пассажиров. Будут временные проезды, другая схема организации движения. Поезда нигде не будут разворачиваться, они будут по очереди проезжать этот участок по одному тоннелю, - сказал Поворозник. Поделиться

Такая схема движения будет предусматривать более длинные интервалы прибытия поездов. В то же время "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Начало работ планируется на лето 2024 года.

Закрытие станций метро в Киеве

8 декабря КГГА объявила о остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.

Причиной послужило разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля.

Ремонт станций будет длиться 6 месяцев. Поезда синей веткой будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская».

13 декабря полиция провела обыски в зданиях "Киевского метрополитена", "Метростроя", а также структурных подразделениях городской государственной администрации в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная халатность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Следствие планирует проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации отрезка метро.