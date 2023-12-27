В Киеве частично перекроют движение между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" из-за проседания тоннелей

На участке Киевского метрополитена между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" проседают тоннели. Там проведут плановый ремонт и организуют челночное движение.
Состояние тоннелей между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко"
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью "Экономической правде" сказал, что там пройдут плановые работы.
По словам руководства КП "Киевский метрополитен", движение поездов перекрывать полностью не будут. На участке, вероятнее всего, организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.
Такая схема движения будет предусматривать более длинные интервалы прибытия поездов. В то же время "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.
Начало работ планируется на лето 2024 года.
Закрытие станций метро в Киеве
8 декабря КГГА объявила о остановке движения поездов на отрезке между станциями «Лыбидская» и «Демеевская» Оболонско-Теремковской линии метро.
Причиной послужило разгерметизация тоннеля и появление трещин в его стенах, что привело к подтоплению тоннеля.
Ремонт станций будет длиться 6 месяцев. Поезда синей веткой будут курсировать только между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидская».
13 декабря полиция провела обыски в зданиях "Киевского метрополитена", "Метростроя", а также структурных подразделениях городской государственной администрации в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная халатность» (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Следствие планирует проверить наличие просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации отрезка метро.
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