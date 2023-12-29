В Киеве от взрыва повреждена станция метро "Лукьяновская", поезда едут без остановки
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве от взрыва повреждена станция метро "Лукьяновская", поезда едут без остановки

Виталий Кличко
Метро
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Здание столичной станции метро "Лукьяновская" получило повреждения в результате взрыва, поезда проезжают станцию без остановки.

От взрыва повреждена станция метро

Как сообщил мэр Киева, во время массированной атаки на Киев утром 29 декабря взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

Станция работает как укрытие. Поезда преследуют станцию без остановки, – написал он.

Что известно об атаке РФ по Киеву

Утром 29 декабря в Киеве и по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетной атаки. В столице работает ПВО.

В Киеве зафиксировано падение обломков в двух районах, по предварительной информации, возгорание жилой многоэтажки и ранены.

По данным Киевской городской военной администрации, в Шевченковском районе предварительно повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно один пострадавший.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно много пострадавших. Информация обновляется и уточняется.

Также в Подольском районе есть разрушение на территории нежилой застройки. Информация о пострадавших уточняется.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания, рассказали в КМВА.

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