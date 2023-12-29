Летело почти все. РФ запускала ракеты из 18 бомбардировщиков — Игнат

29 декабря во время ракетной атаки российские войска запустили по Украине все виды ракет и дронов, кроме "Калибров".

РФ запускала ракеты из 18 самолетов

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что враг использовал «Кинжалы», баллистические и крылатые ракеты, С-300, БПЛА, Х-22 или Х-32.

Ракеты Х-101/Х-505 запускали около 18 стратегических бомбардировщиков.

Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели, - отметил Игнат в эфире телемарафона. Поделиться

Ракетная атака 29 декабря: что известно

В Киеве по меньшей мере 17 раненых. Падение ракетных обломков зафиксировано в четырех районах.

В Запорожье 10 пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Под завалами одного из зданий остаются люди.

В Одессе в результате попадания в здание школы 15 раненых, среди них два ребенка в возрасте шести и восьми лет. Два человека погибли.

В Днепре ракета повредила роддом. Все пациенты и медперсонал успели перейти в укрытие. Всего в городе 4 погибших.

В Харькове погиб один человек, 9 раненых. Взрывной волной повреждено здание медучреждения, на территории произошел пожар. Есть разрушение и повреждение складских и производственных построек, транспортного депо, предприятия.

Во Львове в результате попадания в жилой дом погиб человек, ранены 8 человек.

В Сумской области ранены 65-летний и 39-летний гражданские мужчины.