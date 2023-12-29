У Харкові через ракетну атаку РФ 8 поранених, один загиблий

У ніч на 29 грудня окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків. Внаслідок атаки загинув молодий чоловік, 8 людей дістали поранення.

Що відомо про наслідки атаки по Харкові

За словами голови голова Харківської ОВА Олега Синєгубова, тип озброєння встановлюють експерти. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань встановлюється. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Мер міста Терехов написав, що Харків обстрілювали двома видами ракет − С-300 та Х-22. На даний момент, за його інформацією, відомо про щонайменше 8 прильотів по місту. У Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється.

У місті є певні проблеми з подачею електрики для транспорта, але фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу.

О 8:35 Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів окупантів по Харкову загинув чоловік у віці близько 35 років.

Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються, − написав Синєгубов. Поширити

Ракетна атака по Україні: що відомо

Війська РФ 10 разів вдарили по Харківщині. Мер Харкова повідомив про 12 влучань по місту. Є проблеми з електропостачанням, пошкоджена лікарня, загинув чоловік. Ще 8 людей отримали поранення.

В Одесі уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку. Постраждалих немає.

Вночі Львівщину атакували понад 10 «Шахедів». Зафіксовано загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

Унаслідок ракетної атаки у Львові одна людина загинула, троє поранені.

Армія РФ також вдарила по Конотопу на Сумщині, повідомили в ОВА. Пошкоджено багатоквартирний будинок та СТО, троє людей поранені.

У Дніпрі через ракетний удар пошкоджено пологовий будинок, зокрема у будівлі медзакладу вибиті вікна. Також почалася пожежа в ТЦ.

Заданими мера Бориса Філатова, є загиблі та постраждалі.