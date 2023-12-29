В Харькове из-за ракетной атаки РФ 8 раненых, один погибший
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове из-за ракетной атаки РФ 8 раненых, один погибший

Игорь Терехов
Спасатель
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В ночь на 29 декабря оккупанты нанесли около 10 ударов по городу Харьков. В результате атаки погиб молодой человек, 8 человек получили ранения.

Что известно о последствиях атаки по Харькову

По словам главы главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, тип вооружения устанавливают эксперты. Пострадавших нет. Информация о разрушениях устанавливается. Профильные службы работают на местах попадания.

Мэр города Терехов написал, что Харьков обстреливали двумя видами ракет – С-300 и Х-22. На данный момент, по его информации, известно о не менее 8 прилетах по городу. В Киевском и Холодногорском районах, но информация уточняется.

В городе есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока задействовали троллейбусы на автономном ходу.

В 8:35 Синегубов сообщил, что в результате ударов оккупантов по Харькову погиб мужчина в возрасте около 35 лет.

Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются, – написал Синегубов.

Ракетная атака по Украине: что известно

Войска РФ 10 раз ударили по Харьковщине. Мэр Харькова сообщил о 12 попаданиях по городу. Есть проблемы с электроснабжением, повреждена больница, погиб мужчина. Еще 8 человек получили ранения.

В Одессе обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка. Пострадавших нет.

Ночью Львовщину атаковали более 10 «Шахедов». Зафиксировано возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове.

В результате ракетной атаки во Львове один человек погиб, трое ранены.

Армия РФ также ударила по Конотопу в Сумской области, сообщили в ОВА. Поврежден многоквартирный дом и СТО, три человека ранены.

В Днепре из-за ракетного удара поврежден роддом, в частности в здании медучреждения выбиты окна. Также начался пожар в ТЦ.

По данным мэра Бориса Филатова, есть погибшие и пострадавшие.

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