Сили ППО збили 114 із 158 крилатих ракет та "шахедів" — Залужний

Під час масованого удару по Україні 29 грудня російські війська застосували 158 повітряних цілей - ракет та БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 114 з них.

Робота ППО 29 грудня

За попередніми результатами, цієї ночі російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:

27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Як росіяни запускали ракети

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що спочатку окупанти атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку.

Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Близько 3.00 ночі російські окупанти підняли в повітря стратегічну авіацію – 18 бомбардувальників Ту-95МС.

Вони вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Поширити

Залужний також уточнив, що біля 05.00 ранку з Курської області РФ росіяни застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей України.

Водночас російські війська вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.

Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ. Поширити

О 6.30 злетіли п’ять винищувачів МіГ-31К, які випустили п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.