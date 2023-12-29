Сили ППО збили 114 із 158 крилатих ракет та "шахедів" — Залужний

Під час масованого удару по Україні 29 грудня російські війська застосували 158 повітряних цілей - ракет та БпЛА. Силам ППО вдалося знищити 114 з них.
Робота ППО 29 грудня
За попередніми результатами, цієї ночі російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.
Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено:
27 ударних БпЛА «Shahed-136/131»
87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Як росіяни запускали ракети
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що спочатку окупанти атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку.
Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Близько 3.00 ночі російські окупанти підняли в повітря стратегічну авіацію – 18 бомбардувальників Ту-95МС.
Залужний також уточнив, що біля 05.00 ранку з Курської області РФ росіяни застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей України.
Водночас російські війська вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300.
О 6.30 злетіли п’ять винищувачів МіГ-31К, які випустили п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.
З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-