Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет — Зеленський

Володимир Зеленський
Одеса

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по Україні приблизно 110 ракет майже всіх видів. Більшість з них було збито.

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ

Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста.

Президент повідомив, що під час сьогоднішнього ракетного удару Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

За словами Зеленського, Росія випустила приблизно 110 ракет, більшу частину збилі українські військові.

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих, та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде.

Ракетна атака 29 грудня: що відомо

У Києві одна людина загинула, 21 отримала поранення. Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають людей. Уламки впали у чотирьох районах.

У Львові зафіксовано часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Одна людина загинула, 15 отримали поранення.

У Дніпрі загинуло 5 людей, постраждало понад 20. Ракета влучила в ТЦ, пошкоджено пологовий будинок.

У Запоріжжі загинуло двоє людей. Ще 10 людей постраждали. Ушкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі.

У Харкові 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.

Зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна.

В Одесі загинуло двоє людей. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Ворог поцілив у багатоповерхові будинки.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Летіло майже все. РФ запускала ракети з 18 бомбардувальників — Ігнат
Дніпро
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Харкові через ракетну атаку РФ 8 поранених, один загиблий
Ігор Терехов
ДСНС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві, Одесі, Дніпрі та Львові є загиблі та десятки поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Дніпро

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм