Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по Україні приблизно 110 ракет майже всіх видів. Більшість з них було збито.
Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
Президент повідомив, що під час сьогоднішнього ракетного удару Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.
За словами Зеленського, Росія випустила приблизно 110 ракет, більшу частину збилі українські військові.
Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих, та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
Ракетна атака 29 грудня: що відомо
У Києві одна людина загинула, 21 отримала поранення. Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають людей. Уламки впали у чотирьох районах.
У Львові зафіксовано часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Одна людина загинула, 15 отримали поранення.
У Дніпрі загинуло 5 людей, постраждало понад 20. Ракета влучила в ТЦ, пошкоджено пологовий будинок.
У Запоріжжі загинуло двоє людей. Ще 10 людей постраждали. Ушкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі.
У Харкові 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.
В Одесі загинуло двоє людей. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Ворог поцілив у багатоповерхові будинки.
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