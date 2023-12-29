Росія випустила по Україні приблизно 110 ракет — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили по Україні приблизно 110 ракет майже всіх видів. Більшість з них було збито.

Зеленський відреагував на масовану атаку РФ

Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Поширити

Президент повідомив, що під час сьогоднішнього ракетного удару Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: «Кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

За словами Зеленського, Росія випустила приблизно 110 ракет, більшу частину збилі українські військові.

На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Поширити

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих, та побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти – і саме так і буде. Поширити

Ракетна атака 29 грудня: що відомо

У Києві одна людина загинула, 21 отримала поранення. Під завалами у Подільському районі Києва, де зайнявся склад, шукають людей. Уламки впали у чотирьох районах.

У Львові зафіксовано часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Одна людина загинула, 15 отримали поранення.

У Дніпрі загинуло 5 людей, постраждало понад 20. Ракета влучила в ТЦ, пошкоджено пологовий будинок.

У Запоріжжі загинуло двоє людей. Ще 10 людей постраждали. Ушкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок та вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі.

У Харкові 1 людина загинула - чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень.

Зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поширити

В Одесі загинуло двоє людей. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Ворог поцілив у багатоповерхові будинки.